Doppio Mbappé e la Francia vola agli ottavi: battuta 2-1 la Danimarca

Allo Stadio 974 di Doha la Francia batte 2-1 la Danimarca ed è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Dominio dei campioni del mondo nel primo tempo. Squilli vari, il più pericoloso in avvio al decimo: Eriksen anticipa il colpo a botta sicura di Giroud. Al 19' un potenziale episodio chiave: Mbappé s'invola verso la porta, Christensen lo cintura e lo stende. Solo giallo per il polacco Marciniak: tantissimi dubbi sulla decisione arbitrale, il rosso non sarebbe stato fuori luogo. Occasionissima francese pochi minuti dopo: Rabiot incorna da due passi, Schmeichel vola a dirgli di no. I bleus continuano a creare ma non concretizzare, la prima e unica occasione danese arriva al 36': Cornelius, in posizione sospetta, cerca la porta di Giroud ma ne trova soltanto l'esterno. Al 40' errore clamoroso di Mbappé: l'asso del PSG tira in tribuna un rigore in movimento costruito da Dembélé, probabilmente ii migliore in campo nel primo tempo. Nel finale di gara, Marciniak conferma la propria intenzione di incentivare i giocatori al muay thai: dopo aver graziato Christensen e Cornelius, fa altrettanto con Koundé.