Finisce la favola dell'Iran: gli USA vincono di misura e volano agli ottavi

Una rete di Pulisic nel primo tempo basta agli Stati Uniti per battere per la prima volta l'Iran e conquistare il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una rete di Pulisic nel primo tempo basta agli Stati Uniti per battere per la prima volta l'Iran e conquistare il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Primo tempo tutto di marca statunitense, mentre nella ripresa la squadra nordamericana soffre e difende il vantaggio con i denti contro un Iran che deve rammaricarsi per essersi svegliato troppo tardi. Le due squadre sanno che devono vincere per non dipendere dal risultato dell’altra gara del girone e per questo fin dai primi minuti cercano di imporre il proprio gioco con gli Stati Uniti che cercano le corsie laterali per mettere dentro palloni invitanti per gli inserimenti dei centrocampisti, mentre l’Iran si appoggia sul duo Taremi-Azmoun per creare pericoli alla retroguardia nordamericana. La prima vera occasione arriva al 10’ con Pulisic che gira di testa un cross di Musah, ma senza imprimere forza e precisione.

STATUNITENSI ALL’ATTACCO- Sono gli USA a farsi preferire nel complesso con una continua pressione sull’area iraniana senza però trovare sbocchi importanti per fare male, mentre la squadra mediorientale agisce più di rimessa con Azmoun e Taremi che però faticano a sorprendere la retroguardia in velocità e hanno poco appoggio dai centrocampisti. Gli Stati Uniti continuano a fare la partita e creare occasioni da rete o comunque tenere in apprensione la difesa iraniana che spesso fatica ad allontanare il pericolo e ringrazia a lungo la scarsa mira degli avversario e di Weah in particolare.