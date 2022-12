Flop Germania! Seconda eliminazione consecutiva ai gironi: inutile il 4-2 sul Costa Rica

La Germania vince e lo fa anche con i due gol di scarto che le sarebbero bastati per passare in caso di pareggio fra Giappone e Spagna.

La Germania vince e lo fa anche con i due gol di scarto che le sarebbero bastati per passare in caso di pareggio fra Giappone e Spagna. Il 4-2 sul Costa Rica, emozionante e faticoso, è una vittoria di Pirro: per la seconda edizione consecutiva, la nazionale tedesca saluta i Mondiali alla fase a gironi. Contro i Ticos succede davvero di tutto: Gnabry mette subito in discesa la gara, poi Tejeda e Vargas firmano il sorprendente 2-1. La doppietta di Kai Havertze la rete finale di Niclas Fullkrug rimettono avanti la Mannschaft, i cui difetti sono tanti, ma che lì davanti ha dei fantasisti talmente bravi da innamorarsi di sé stessi in prima persona. Il lunghissimo recupero - 10 minuti, tre dei quali giocati sapendo di essere già fuori - è però una lenta agonia per entrambe le formazioni, condannate dalla vittoria dei nipponici sull'undici di Luis Enrique. La diciannovesima presenza ai mondiali di Manuel Neuer, portiere più presente di sempre nella fase finale della rassegna iridata, rimarrà l'ultima, per lui e per la generazione sua e dei Muller, forse il tedesco più deludente in assoluto in questo 2022. La buona notizia, per la Germania? Il futuro è già qui. Non in Qatar, però.

Le scelte iniziali. Flick agli uomini del destino non crede e quindi lascia in panchina Fullkrug: Kimmich trasloca da terzino destro, sulla trequarti torna a disposizione Sané. Il Costa Rica mette in chiaro le sue intenzioni con una formazione ultra-difensiva.