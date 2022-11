FOTO - Hazard ancora sovrappeso, scoppia la polemica in Belgio: uno scatto lo inchioda

Nonostante al Real Madrid non giochi, Eden Hazard è stato convocato dal Belgio e ieri è partito titolare nell'amichevole pre-Mondiale contro l'Egitto

Nonostante al Real Madrid non giochi, Eden Hazard è stato convocato dal Belgio e ieri è partito titolare nell'amichevole pre-Mondiale contro l'Egitto. Ancora una volta, però, l'ex Chelsea non ha convinto e sui social sono piovute diverse critiche, in particolare sull'aspetto fisico del giocatore. Tutto a causa di un'immagine pubblicata dalla nazionale belga stessa su Twitter, in cui si vede un Hazard in campo con la divisa da gioco che gli sta stretta, evidentemente per qualche chilo di troppo ancora ben visibile. La foto è divenuta subito virale in Belgio: "Ma questo è un professionista?", "Per favore, portatelo fuori dal campo", si legge tra i commenti. E tanti sono i meme su Hazard e una nota azienda di fast food di cui in passato Eden fu uomo-immagine.