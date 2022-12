Il Brasile 2 soffre col Camerun: a reti bianche all'intervallo

0-0 fra Camerun e Brasile dopo i primi 45'.

0-0 fra Camerun e Brasile dopo i primi 45'. Gara che ha poco da dire per la Seleçao scesa in campo con diverse novità, dando minutaggio a chi non ha avuto fin qui spazio. Confermati rispetto alla sfida contro la Svizzera i soli Fred e Militao. Camerun che ha l'obbligo di vincere e sperare nella Serbia, ma che a conti fatti non dà mai la sensazione di poter superare il turno. Questi i numeri fino al 45': zero tiri in porta, zero tentativi, 32% di possesso palla per i leoni indomabili.