Il Marocco ferma i vicecampioni del Mondo: con la Croazia finisce a reti bianche

Doveva essere una delle partite più interessanti di questa prima giornata, Marocco-Croazia. Non lo è stata, tanto che alla fine è arrivato uno 0-0 senza grossisimi sussulti. Con un canovaccio abbastanza chiaro: gli scaccorossi cercano di congelare il possesso, gli africani vorrebbero mettere più fisicità. Come per Danimarca-Tunisia, probabilmente anche il pubblico ha fatto la differenza.