Il Marocco sorprende, Belgio battuto meritatamente: esordio amaro per Mertens

A Doha il Marocco batte il Belgio 2-0 e vede gli ottavi di finale più vicini.

A Doha il Marocco batte il Belgio 2-0 e vede gli ottavi di finale più vicini. Vittoria che arriva con grandissimo merito dopo una gara combattuta e mai dominata da De Bruyne&Co. Anzi, al termine di un primo tempo caratterizzato da uno sterile dominio territoriale dei belgi, la ripresa è stata un lungo assolo dei marocchini, culminato nella rete del doriano Sabiri. Nel finale, anche il bis di Aboukhlal che consente al Marocco di guardare il Belgio dall'alto in basso da tutti i punti di vista. Adesso i Diavoli Rossi devono giocarsi gli ottavi nel delicato incrocio con la Croazia, mentre i Leoni di Atlante sono a un passo dal conquistare un traguardo storico.

Le scelte iniziali. Martinez opera tre cambi rispetto all'esordio, la difesa belga è uno schieramento fluido, a tre in possesso e a quattro in fase difensiva. Lukaku resta in panchina. Il ct marocchino, invece, sembra rispondere con l'undici di partenza che ha già fermato la Croazia: a metà primo tempo si scopre però che in porta sta giocando El Kajoui e non Bounou tra i pali.