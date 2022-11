Il Qatar non si smentisce: confiscata maglia a una iraniana che ha commemorato Mahsa Amini

Proprio in memoria della sfortunata ragazza, la tifosa si è presentata allo stadio Ahmad Bin Ali con il volto ricoperto da finte lacrime color sangue, mostrando la maglia dell'Iran col nome "Mahsa Amini" e il numero 22, come gli anni che aveva. Per la cronaca, le forze di sicurezza locali hanno tolto la maglia dalle mani della tifosa.

An Iran fan holds a shirt with the name of Mahsa Amini. The 22-year-old died after being arrested and beaten by Iran’s morality police in September for allegedly not adhering to the nation’s dress code for women. pic.twitter.com/h77rkChfGg