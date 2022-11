Kim infortunato, ct Corea del Sud: "Si sta riprendendo, domani deciderò se farlo giocare"

Paulo Bento, ct della Corea del Sud, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Ghana.

Paulo Bento, ct della Corea del Sud, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Ghana, match valido per la seconda giornata del Gruppo H della Coppa del Mondo in Qatar: “Hwang Hee-chan non può giocare, e Kim Min-jae non lo sa ancora".