L'arbitro combina guai, Sikazwe fa disastri in Belgio-Canada. In Coppa d'Africa fischiò la fine all'85'

Tante polemiche al termine di Belgio-Canada nei confronti dell'arbitro della sfida, lo zambiano Janny Sikazwe. Il fischietto internazionale non ha vissuto certamente la migliore serata e a suo modo ha condizionato la partita, danneggiando la selezione nordamericana. Il VAR è intervenuto dopo 10', richiamando il direttore di gara che non aveva visto un mani in area di Carrasco. Tuttavia pochi minuti dopo non concede un evidente rigore per fallo di Vertonghen su Buchanan, per un fuorigioco ravvisato a quest'ultimo. Tuttavia il canadese aveva ricevuto palla involontariamente da Eden Hazard e non da un compagno di squadra.