La Corea di Kim è quasi fuori dal Mondiale: vince il Ghana grazie a super Kudus

© foto di www.imagephotoagency.it

Era alla stregua di uno spareggio per ambire agli ottavi di finale, quello fra Corea del Sud e Ghana. La spuntano gli africani che nei 90' più l'ennesimo pantagruelico recupero si sono mostrati più organizzati in difesa e cinici davanti, badando decisamente più al sodo rispetto alla squadra di Paulo Bento, volitiva ma meno efficace davanti. Ne esce fuori un 2-3 divertente e bello spot per questa Coppa del Mondo.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Paulo Bento rinuncia a Hwang Ui-Jo in attacco per motivi fisici, anche se il giocatore dell'Olympiacos è disponibile almeno per la panchina. Kim Min-Jae, in dubbio fino all'ultimo, recupera e si prende il suo posto al centro della difesa. Addo cambia modulo, dal 5-3-2 al 4-3-3 con l'innesto in avanti di Jordan Ayew, che si rivelerà decisivo.

CINISMO GHANESE - Corea che giostra il gioco con grande dinamismo e un lungo giro palla. A dare una mano in avanti anche Kim Min-Jae ma davanti Cho Gue-Sung ha le polveri bagnate e la stella assoluta, Son, maschera al volto, è ancora ben lontana dal top della forma. Fino al 24' la statistica dice 5 tiri tentati dai coreani, zero dai ghanesi. Ma il calcio un gioco è in cui la discriminante che conta e il Ghana quando si fa vivo colpisce per davvero. Il primo gol al 24': punizione di Jordan Ayew, Kim Min-Jae prova a spazzare di testa non riuscendoci, palla a Salisu che non si fa pregare e segna. Contraccolpo psicologico fortissimo per il collettivo di Paulo Bento, che impiega diversi minuti per riordinare le idee. Il problema è che nel frattempo il Ghana raddoppia anche: cross ancora di Jordan Ayew, testa di Kudus e palla in rete.