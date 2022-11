La Croazia cala il poker al Canada: nordamericani già eliminati

La Croazia vince 4-1 contro il Canada nella seconda giornata del Gruppo F di Qatar 2022.





Davies fa la storia, la Croazia ribalta

Neanche il tempo di sistemarsi, che c'è un appuntamento con la storia: lo scrive Alphonso Davies, che in 68 secondi fa 0-1 di testa, firmando allo stesso tempo il primo gol del Canada ai Mondiali nella storia del paese nordamericano. La Croazia ci mette un po' a rispondere, per più di venti minuti non sviluppa: quando finalmente sfonda, Kramaric si vede (giustamente) annullare l'1-1 per posizione di fuorigioco. Sono però le prove generali di un pareggio che, dopo una pronta risposta di Borjan su Livaja, arriva: lo segna al 36' Kramaric, ben servito dai due ex interisti Kovacic e Perisic al termine di una piacevole trama. Gli est-europei non si fermano e, sulle ali dell'entusiasmo, completano anche la rimonta prima dell'intervallo grazie al gran destro da fuori area di Livaja, promosso centravanti titolare e autore del 2-1 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

La notte di Kramaric. Canada eliminato

Doppio cambio al rientro in campo per Herdman, che prova a cambiare la chiave tattica del Canada. I primi protagonisti della ripresa sono però i due portieri, nell'arco di un minuto: Borjan impedisce a Kramaric di segnare un rigore in movimento, Livakovic invece deve volare per togliere da sotto la traversa il destro da fuori area di David. C'è aria di gol e arriva in favore della Croazia, ancora sull'asse Perisic-Kramaric per la doppietta di quest'ultimo e una sorta di finale anticipato di una ventina di minuti abbondanti sulla contesa. La selezione di Dalic ha modo di calare il poker: Borjan inizialmente lo impedisce all'interista Brozovic e al fresco ex Perisic coi suoi riflessi, ma non può nulla sul tiro a botta sicura di Majer, servito dall'altro subentrante Orsic. Con il 4-1 finale e i tre punti conquistati, la Croazia aggancia il Marocco a 4 punti in vetta al girone, pronta a vivere un finale thriller visto che gli slavi giocheranno l'ultima partita del raggruppamento contro un Belgio adesso pericolante. Il Canada, invece, è eliminato con 90 minuti di anticipo.