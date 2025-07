Beukema in dirittura d'arrivo: Zanoli può essere il fattore per chiudere il cerchio

Il papà e agente di Beukema, in questa vicenda, gioca un ruolo importante.

Sam Beukema si avvicina sempre di più al Napoli, anche grazie alla forte volontà del calciatore che non vede l'ora di vestirsi d'azzurro. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, quella di ieri è stata una giornata importante con contatti continui tra i due club per arrivare alla fumata bianca. Si è ridotto di molto la distanza tra domanda e offerta, con il Bologna aveva fissato a 35 milioni il prezzo del centrale che Conte aspetta per completare il reparto. Il Napoli si era spinto fino a 25 milioni più Alessandro Zanoli, offerta respinta.

Il quotidiano scrive: "Ora la trattativa procede spedita. Si lavora per stringersi la mano, uno sforzo collettivo per l’accordo definitivo giocando tra parte fissa e bonus. Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa e che Italiano apprezza tanto, può restare opzione valida per trovare l’intesa. Il papà e agente di Beukema, in questa vicenda, gioca un ruolo importante. Con il giocatore c’è già l'accordo per un contratto di cinque anni. Beukema spinge per andare al Napoli e il Bologna lo sa. L’ha capito dall’insistenza con cui l’entourage aspetta notizie che siano positive. Manca poco".