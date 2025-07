Ndoye, nuova offerta d’ingaggio del Napoli: fiducia per il sì, poi la trattativa con il Bologna

Il Napoli continua a lavorare con decisione per rafforzare il reparto offensivo e dopo aver praticamente definito l’arrivo di Noa Lang nelle ultime ore ha mosso un passo concreto per Dan Ndoye. Nella giornata di ieri, infatti, il club azzurro ha recapitato al calciatore una nuova proposta contrattuale: 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per ricevere il tanto atteso via libera da parte dello svizzero. Qualora arrivasse il sì di Ndoye, il Napoli sarebbe pronto a passare alla fase successiva: aprire il tavolo delle trattative con il Bologna per cercare un’intesa sul cartellino. Il club felsineo parte da una valutazione di circa 45 milioni di euro, ma il Napoli confida di poter abbassare sensibilmente le richieste iniziali, puntando anche sulla volontà del calciatore di trasferirsi alla corte di Antonio Conte.