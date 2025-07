Raspadori verso l’addio? Tante offerte in arrivo, il Napoli ha fissato il prezzo

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe presto prendere una nuova direzione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante del Napoli è tra i possibili partenti in questa sessione di mercato. Il club azzurro non ha intenzione di privarsene a cuor leggero, ma l’interesse attorno a “Jack” cresce e iniziano ad arrivare offerte concrete.

Nonostante il Napoli non abbia messo ufficialmente sul mercato il giocatore, è stata fissata una valutazione chiara: servono almeno 35-40 milioni di euro per convincere la società a cedere l’ex Sassuolo. Una cifra alta, che riflette la volontà del club di non svendere un talento che, pur avendo trovato meno spazio del previsto, resta stimato dalla dirigenza.