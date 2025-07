Retegui, prima offerta dell’Al-Qadsiah! Sky: l’Atalanta valuta Raspadori in caso di addio

Primi contatti ufficiali tra Atalanta e Al-Qadsiah per Mateo Retegui. Il club saudita ha presentato una proposta formale alla società bergamasca per l’attaccante italo-argentino, attualmente al Genoa ma seguito da diversi top club in questa sessione di mercato. L’offerta messa sul tavolo dal club saudita si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra importante ma ancora inferiore rispetto ad altre offerte già ricevute dai nerazzurri, riferisce Sky Sport.

Il club saudita resta però fortemente intenzionato a chiudere l’operazione, puntando su Retegui. L’Atalanta, dal canto suo, ragiona se proseguire la trattativa alle condizioni proposte o aspettare rilanci. Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra si sta muovendo anche sul fronte entrate, valutando diversi profili per l’attacco in caso di partenza dell’attaccante. Tra i nomi seguiti con attenzione figura anche quello di Giacomo Raspadori del Napoli.