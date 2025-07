"Napoli avanti e non di poco": la Gazzetta vede una sola favorita per lo scudetto

"Il mercato è aperto da quattro giorni ed è presto per griglie e grigliette del prossimo campionato, ma il Napoli è già avanti e non di poco". Questo il pensiero dell'edizione odierna della Gazzetta delo Sport sulla favorita in vista del prossimo campionato: "Antonio Conte ha chiaro in testa che cosa fare sul mercato e Aurelio De Laurentiis lo asseconda con acquisti di livello. Non sono impressioni, ma fatti.

È oggettivo che il Napoli abbia centrato il primo grande colpo della nuova Serie A, Kevin De Bruyne, e che con Noa Lang e Sam Beukema stia per rafforzare il concetto e la costruzione di una squadra multifunzionale e di profilo internazionale. Se guardiamo alla Serie A, il messaggio è chiaro: provate a prenderci, se ci riuscite. Quanto alla Champions, si lavora per entrare nelle prime otto della classifica unica e dagli ottavi in poi si vedrà" sottolinea la rosea.