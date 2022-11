La Francia cala il poker all'Australia: protagonisti gli 'italiani'

All'Al-Janoub Stadium i campioni in carica della Francia vincono all'esordio dei Mondiali in Qatar, battuta 4-1 l'Australia.

All'Al-Janoub Stadium i campioni in carica della Francia vincono all'esordio dei Mondiali in Qatar, battuta 4-1 l'Australia. La sfida inizia male per gli uomini di Didier Deschamps che dopo 9' vanno sotto con la rete di Craig Goodwin, bravo a sfruttare al meglio un cross perfetto dalla destra di Leckie. I Socceroos poi sfiorano anche il raddoppio con Duke, prima di cadere sotto i colpi francesi: Rabiot al 27' segna l'1-1 di testa su assist di Theo, al 32' il giocatore della Juventus recupera palla prima di mettere dentro un cross basso che Giroud deve solo spingere in porta. Dopo lo spavento iniziale la Francia si scuote e gioca una seconda parte di primo tempo molto positiva, dall'altra buona la prestazione australiana nonostante l'evidente dislivello tecnico, con Irvine che nei minuti di recupero sfiora addirittura il 2-2 colpendo il palo di testa.