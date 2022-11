La Francia trema: Benzema si ferma di nuovo e ora il Mondiale è a rischio

L'attaccante del Real Madrid, riaggregato proprio oggi ai compagni di Nazionale, si è nuovamente fermato per un problema muscolare non meglio precisato.

Non c'è pace per Karim Benzema. L'attaccante del Real Madrid, riaggregato proprio oggi ai compagni di Nazionale, si è nuovamente fermato per un problema muscolare non meglio precisato. Doccia fredda per Deschamps: il nove dei Bleus non sarà certamente arruolabile per il match di martedì contro l'Australia, ma secondo L'Equipe sarebbe a rischio anche la sua partecipazione al Mondiale. Il termine ultimo per sostituirlo con un altro giocatore, ricorda il quotidiano, è fissato a lunedì.