Le pagelle della Polonia: "Zielinski fuori partita come tutta la squadra. Szczesny ancora MVP"

Bereszynski 5,5 - Ci mette fisico ed esperienza per provare a contenere gli avversari. A volte gli riesce, a volte no. Dal 73' Jedrzejczyk s.v.

Szczesny 7 - L'Argentina tira in porta 12 volte e lui risponde presente quasi sempre, in dieci circostanze. Ci mette anche il calcio di rigore parato a un certo Leo Messi, con la mano di richiamo. Non può che essere il migliore in campo, proprio come contro l'Arabia Saudita.

Brutta prestazione per la Polonia, che perde 2-0 contro l'Argentina, ma viene salvata per la miglior differenza reti rispetto al Messico. Polacchi che chiudono il Gruppo C al secondo posto e passano agli ottavi di finale di Qatar 2022. Di seguito le pagelle della nazionale polacca, tra le cui fila militano tanti 'italiani', a cura della redazione di Tuttomercatoweb .

Swiderski 5 - Parte largo, non vicino a Lewandowski, e la posizione non è la sola cosa che l'allontana dal suo numero 9. Mai in partita, non tocca palla. Dal 46' Kaminski 5 - Cambia l'uomo, non la sostanza: anche lui non si vede mai.

Bielik 5,5 - Prova a fare da schermo e da regista, recupera qualche pallone, è sicuramente tra quelli il cui almeno l'atteggiamento è buono. Dal 62' Szymanski 5 - Non cambia nulla, soffre anche lui.

Krychowiak 4,5 - Si dimentica di tenere a bada l'inserimento di Mac Allister, che tutto solo può fare l'1-0. E poi non corre, cammina, anzi arranca. Dall'83' Piatek s.v.

Frankowski 5 - Si dedica più a difendere che a offendere e va in difficoltà comunque. Dal 46' Skoras 5,5 - Ci mette la voglia almeno e, anche se con le cattive, s'impegna per contenere gli avversari.

Zielinski 5 - Fuori ruolo e, come tutta la squadra, fuori partita. Anche per uno talentuoso la serata è storta.

Lewandowski 5,5 - Passeggia sconsolato, in preda all'angoscia, alla vista di una squadra che non lo supporta. Quei pochi palloni che gli arrivano li gestisce pure bene, non può farci davvero nulla.

Czesław Michniewicz 5 - Catenaccione vecchio stampo, la Polonia scende in campo per non prenderle. Poi ne prende uno, e l'atteggiamento non cambia. Ne prende un altro, la qualificazione è in bilico, eppure rimangono tutti dietro. Il dato sui tiri la dice lunga: 20 tiri subiti, di cui 12 in porta e zero realizzati. Ma alla fine viene premiato perché si qualifica.