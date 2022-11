Parlamento Europeo contro la FIFA: nel mirino corruzione e morti sul lavoro per Qatar 2022

Giornata movimentata quella odierna sul fronte delle valutazioni del rispetto dei diritti umani in Qatar.

Giornata movimentata quella odierna sul fronte delle valutazioni del rispetto dei diritti umani in Qatar. Nel pomeriggio, infatti, il Parlamento Europeo ha adottato una misura ad hoc, un testo non legislativo votato per alzata di mano. Al centro delle accuse mosse da Strasburgo c'è la corruzione della FIFA ma anche l'impiego smodato dei lavoratori migranti nella realizzazione degli impianti da gioco, cosa che ha portato a migliaia di morti (sono più di 6000, secondo le stime).