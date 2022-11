"Pensino a giocare”, Hazard critica la Germania per la foto a bocca tappata per protesta

Sorprendente uscita di Eden Hazard che bacchetta la nazionale tedesca.

Sorprendente uscita di Eden Hazard che bacchetta la nazionale tedesca. Il numero 10 del Belgio ha detto la sua circa la presa di posizione della Mannschaft, che prima del fischio d'inizio contro il Giappone ha posato per la foto di squadra con tutti i giocatori a tapparsi la bocca. Una sorta di protesta a seguito della decisione della FIFA che ha impedito a tutte le nazionali di indossare la fascia da capitano color arcobaleno con la scritta "One Love". Nello specifico Hazard ha dichiarato: "Sarebbe stato meglio per loro se non lo avessero fatto e avessero vinto la partita.

Siamo qui per giocare a calcio. Io non sono qui per dare messaggi politici, ci sono persone più preparate per me per questo. Dobbiamo focalizzarci sul calcio".