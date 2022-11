Polonia-Argentina, formazioni ufficiali: Zielinski titolare. Lautaro bocciato, gioca Alvarez

Sono ufficiali le formazioni di Polonia-Argentina, gara valida per l'ultima giornata del Gruppo C dei Mondiali in Qatar.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Sono ufficiali le formazioni di Polonia-Argentina, gara valida per l'ultima giornata del Gruppo C dei Mondiali in Qatar. Tra le fila polacche titolare l'azzurro Piotr Zielinski. POLONIA (4-4-2): Szczęsny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Świderski, Lewandowski. All. Michniewicz. ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Romero, Acuña; Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. All. Scaloni.