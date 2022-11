Qatar 2022, l'emiro Al Thani: "Profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell'umanità"

Nel corso della cerimonia di presentazione del Mondiale 2022, l'emiro del Qatar Tamim bin Ḥamad Al Thani ha parlato al pubblico presente all'evento.

TuttoNapoli.net

Nel corso della cerimonia di presentazione del Mondiale 2022, l'emiro del Qatar Tamim bin Ḥamad Al Thani ha parlato al pubblico presente all'evento: "Un saluto a tutti da qui, dal Qatar. Benvenuti alla Coppa del Mondo. Abbiamo lavorato duramente con tanta gente per allestire un torneo di successo. Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell'umanità e finalmente è arrivato il giorno che tutti aspettavamo. Per i prossimi 28 giorni seguiremo, con tutto il mondo, la grande festa del calcio in un ambiente di umana e civile comunicazione.