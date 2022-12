Seguito dal Napoli, Kiwior delude al Mondiale: peggiore in campo di Francia-Polonia

La Polonia viene eliminata dal Mondiale sconfitta per 3-1 dalla Francia negli ottavi di finale. Tra i peggiori in campo c'è stato Kiwior

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Polonia viene eliminata dal Mondiale sconfitta per 3-1 dalla Francia negli ottavi di finale. Tra i peggiori in campo c'è stato Kiwior, uomo mercato in Serie A seguito da Juventus, Milan e Napoli. Per la Gazzetta dello Sport è il peggiore in campo perché "permette a Giroud di arrivare sulla geniale imbucata di Mbappé e la partita muore lì". Per Il Corriere dello Sport sbaglia "incrociando la corsa" e permettendo al milanista di segnare l'1-0. Tuttosport lo giudica da 5,5: "Prova a vigilare sui palloni alti. Soccombe alla lunga". Infine la valutazione di TMW: "Ha inevitabilmente sulla coscienza la rete del vantaggio francese, troppo morbido in marcatura su Giroud che gli sfila davanti al momento giusto per battere Szczesny".