Tonali preoccupa l'Italia: out per infortunio, playoff Mondiale a rischio?

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Brutte notizie per la Nazionale italiana. Nel corso del secondo tempo della gara di ritorno valida per gli ottavi di Champions League tra Barcellona e Newcastle s'infortuna Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale si è fermato per un problema muscolare alla coscia sinistra dopo un contrasto con Fermín López. L’ex Milan è rimasto a terra e ha chiesto immediatamente il cambio, lasciando il posto a Joe Willock.

Preoccupazione per l’Italia e gol immediato del Barça

L’infortunio di Tonali preoccupa anche la Nazionale italiana, attesa il 26 marzo nella sfida playoff per le qualificazioni ai Mondiali contro l’Irlanda del Nord. A peggiorare la situazione per gli inglesi, subito dopo l’uscita del centrocampista, il Barcellona ha trovato il gol del 5-2 con Robert Lewandowski, sugli sviluppi del corner successivo all’azione dell’infortunio. Il match è terminato poi con un larghissimo 7-2 e la qualificazione ai quarti di finale per i blaugrana.