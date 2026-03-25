Italia, Gattuso: "Domani la gara più importante della mia carriera, ho un Paese sulle spalle"

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Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell'Italia, alla vigilia della semifinale playoff per la qualificazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord è intervenuto in conferenza stampa: "Senti la spinta del paese? Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po' faccio l'allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo".

Stanotte ha dormito? Le ultime esperienze sono da ricordare o da dimenticare.

Domani bisogna saper soffrire sulle cose che loro fanno bene, loro buttano palla in area e poi giocano sulle seconde palle. Dobbiamo essere bravi su questo. E' da mesi e mesi che ne parliamo, poi i giocatori evoluti come sono smanettano, hanno password per vedere partite e sistemi tattici. Sanno tutto bene. Da due giorni facciamo sala video, non deve mancare l'annusare il pericolo. Loro a ogni palla ci credono fortemente e dobbiamo farci trovare pronti. Sul dormire ringrazio i nostri medici, qualche pillolina aiuta. Altrimenti 4.30/5 apro gli occhi e sembro un pipistrello".