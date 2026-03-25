L'Italia ha lasciato Coverciano e raggiunto Bergamo: le ultime di formazione

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Giornata di vigilia per la Nazionale di Gennaro Gattuso domani attesa dalla semifinale play-off contro l'Irlanda del Nord. Alle 11.30 l'Italia è decollata da Firenze per raggiungere Bergamo dove domani si disputerà il match contro la nazionale britannica. Quest'oggi alle 16.30 la conferenza stampa di Gennaro Gattuso insieme a Mateo Retegui, poi un'ora più tardi la rifinitura che scioglierà i dubbi in merito alla formazione da schierare dal primo minuto.

Ieri hanno svolto lavoro differenziato Bastoni, Tonali, Politano e Scamacca, mentre Mancini è tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Il grande dubbio è legato all'impiego del centrale dell'Inter, fermo dallo scorso 8 febbraio dopo lo scontro nel derby con Rabiot. Il calciatore classe '99 ha un problema alla tibia e da domenica mattina è a Coverciano per provare a risolverlo insieme allo staff medico della Nazionale. Non è ancora escluso il suo impiego, ma il fatto che da più di due settimane non svolga un normale allenamento impone cautela. Non dovesse farcela, spazio a uno tra Gatti e Buongiorno.