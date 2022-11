Vantaggio lampo del Canada, ma la Croazia ribalta tutto al 45'

Termina il primo tempo di Croazia-Canada con i vice campioni del mondo avanti di 2-1.

Termina il primo tempo di Croazia-Canada con i vice campioni del mondo avanti di 2-1. Neanche il tempo di sistemarsi, che c'è un appuntamento con la storia: lo scrive Alphonso Davies, che in 68 secondi fa 0-1 di testa, firmando allo stesso tempo il primo gol del Canada ai Mondiali nella storia del paese nordamericano. La Croazia ci mette un po' a rispondere, per più di venti minuti non sviluppa: quando finalmente sfonda, Kramaric si vede (giustamente) annullare l'1-1 per posizione di fuorigioco.