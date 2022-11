Zielinski e Lewandowski-gol, Szczesny para tutto: la Polonia batte l'Arabia Saudita

Nonostante una prima frazione di gioco in cui per larghi tratti l'Arabia Saudita si è fatta preferire, la Polonia chiude in vantaggio il primo tempo.

La prima volta non si scorda mai, è proprio il caso di dirlo. Basta guardare l'esultanza di Lewandowski dopo la rete che vale il 2-0 definitivo e la vittoria della sua Polonia contro l'Arabia Saudita. Scoppia in lacrime, Robert, perché per lui è la prima volta in un Mondiale. E' il numero 9 a trascinare i polacchi, ma insieme ad altri due 'italiani': Zielinski, autore della rete che nel primo tempo ha sbloccato la partita, e Szczesny, letteralmente miracoloso parando rigore e ribattuta e bravo anche nella ripresa a tenere la porta inviolata. L'Arabia Saudita gioca meglio, ma la Polonia è cinica e vince, volando in testa al Gruppo C a quota 4 punti. Arabia Saudita come con l'Argentina

La prestazione con l'Argentina non è stata casuale, l'Arabia Saudita ci mette pochi minuti a dimostrarlo. Con un approccio migliore rispetto alla Polonia, con un'intensità fuori dal comune fin dai primi istanti di gioco, con l'organizzazione tattica che si basa sulla linea di difesa sempre altissima. Dopo meno di un quarto d'ora la prima palla gol della partita è di colore verde: Kanno riceve da Abdulhamid ed esplode un destro da fuori su cui Szczesny deve impegnarsi. E' l'azione più pericolosa, forse l'unica davvero pericolosa, ma l'Arabia Saudita continua a interpretare meglio il match.