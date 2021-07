AUDIO - Brambati: "ADL è l'unico a non volere più Insigne, forse è per l'ammutinamento?"

A parlare dei casi di mercato in Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Napoli-Insigne, quale sarà l'eventuale "tessera" che sarà decisiva in questa trattativa?

"Credo che Spalletti avrà un ruolo determinante. Il mercato è ancora lungo, ha tutte le capacità per riunire le parti. Sarebbe brutto che il Napoli perdesse un campione così. Insigne ha in mano già qualche offerta ma giustamente predilige Napoli. L'unica persona che mette freno alla sua permanenza è ADL, che avrà le sue ragioni. Siamo sicuri che di quel famoso ammutinamento non siano rimasti attriti?".