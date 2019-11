AUDIO - Dalla gioia Lozano alla delusione, Martino e Del Genio in radiocronaca: "Se sei più forte devi vincere..."

"La faccia triste dell'America fa sorridere Napoli a San Siro". Esulta così Carmine Martino in radiocronaca a Kiss Kiss Italia dopo la rete illusoria di Lozano contro il Milan. Non è bastato, al Meazza è 1-1 e a fine partita il radiocronista commenta così brevemente: "Un pareggio che non serve a nessuna delle due". Paolo Del Genio, al commento tecnico, al triplice fischio si esprime così: "Se sei più forte devi trovare un modo per vincere e oggi il Napoli era più forte e più in condizione".