AUDIO - Del Genio: "2° tempo stupendo! Napoli può battere tutti, ma serve continuità con le piccole"

"Il Napoli festeggia, Gattuso è raggiante, la squadra è stata perfetta e si riconcilia col pubblico", l'urlo di gioia di Carmine Martino al fischio finale in radiocronaca. Grandi elogi anche nel commento finale di Paolo Del Genio: "Bene il primo tempo, addirittura stupendo il secondo tempo con maggiore qualità nelle giocate. Abbiamo aumentato la velocità negli ultimi metri mentre come attenzione perfetti per tutta la gara. Il calcio è strano, ma vedendo come hanno giocato le prime tre, non dico il Napoli ma già l'Atalanta deve mordersi le mani perché solo loro hanno mostrato questa qualità. Per le altre decidono le giocate dei campioni, la spinta della classifica che è buona e ti aiuta mentalmente, ma sul campo negli scontri diretti abbiamo avuto una conferma. Il Napoli può vincerli tranquillamente, ma è mancata la continuità con le piccole. Bene tutti, ha fatto la differenza Insigne, i difensori tutti straordinari, forse un po' di più a Hysaj e Mario Rui che sono sempre criticati".