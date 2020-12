AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Lozano immarcabile, fa la differenza e c'è ancora chi lo critica!"

Nel corso della radiocronaca di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio al commento tecnico ha elogiato l'impatto di Lozano: "A volte è meglio stare zitti. L'avevano già dipinto come un brocco, mentre non solo è un buon giocatore ma uno che fa anche la differenza. E' immarcabile, Lozano ed il sistema di gioco, queste due cose hanno cambiato la partita. Per Lozano gol, assist, palo, dribbling, palloni recuperati, punizioni, cosa dobbiamo chiedergli di più? E quei pochi che ancora non cambiano idea e lo paragonano ad ex giocatori che non fecero bene... non è un fenomeno, ma è decisivo in questo momento. Per fortuna c'è anche Petagna, criticabile per certi versi, ma a quota 3 gol di cui 2 decisivi per i 2-1 con Samp e Benevento, ma soprattutto dà il contributo con la sua fisicità. Alcune gare vanno giocate così, con la sua fisicità, in partite dove gestisci totalmente il pallone col 4-3-3 solo con Mertens in area ci addormentiamo, puoi osare questo modulo in casa con la Sampdoria ed altre simili".