AUDIO - Di Michele su Insigne: "Deve essere ricompensato. Difficile pensare a un ridimensionamento"

L'allenatore David Di Michele, ex calciatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio di Napoli e di Luciano Spalletti.

Come commenta l'arrivo del tecnico toscano sulla panchina del Napoli e dove potrà arrivare?

"Conoscendo Spalletti sono molto positivo, le motivazioni che un allenatore può dare ai giocatori sono tantissime. I giocatori di qualità aiutano tutti, il caso Insigne può destabilizzare l'ambiente ma se un giocatore merita di guadagnare qualcosa in più per quello che ha dimostrato, come ha fatto lui, deve essere ricompensato. Difficile pensare a un ridimensionamento".

In questa situazione, quale squadra può partire subito bene?

"Penso che quest'anno sia l'anno zero. Quasi tutte partono sullo stesso piano, quella che potrebbe aver avuto un riscontro positivo è la Juventus con il ritorno di Allegri, che conosce l'ambiente. L'Inter con Inzaghi non sarà semplice. Sarà uno dei campionati più avvincenti, nessuno parte veramente favorito".