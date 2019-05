AUDIO - Fedele: "Ero nella cordata con Pozzo, servivano 5mln. Poi arrivò ADL. Anche nel 2001 con Tanzi..."

Nel corso del filo diretto di Radio Marte, l'ex dirigente Enrico Fedele ha svelato un retroscena sul Napoli pre-fallimento: “Ho avuto dei rapporti in quel periodo. Fui interpellato da una delle cordate per comprare il Napoli, contro Gaucci... con quella del presidente Pozzo. Servivano 5mln per non farlo fallire e pagare i giocatori. Poi non se ne fece niente. Ed arrivò De Laurentiis. Anche nel 2000/2001 ci fu una cordata che stava acquistando il 75% del club azzurro, attraverso Tanzi con l’avvocato Maione da intermediario, poi la Lega ci fece vedere i bilanci e non se ne fece più niente“.