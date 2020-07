AUDIO - L'ex dg Valentini: "Playoff? Rischia di vincere chi è più in forma tra aprile e giugno"

Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio a proposito della proposta dei Play-off e dei Play-out in vista della prossima stagione: "Bisogna però anche sedersi e ragionare sui pro e i contro. Nella Lega deve esserci un ampio appoggio, che al momento non c'è. In 40 giorni varare i playoff è molto difficile. Se in Europa siamo solo noi tra i grandi Paesi ad applicarli, qualche motivo c'è. Pensare che il prossimo anno si cambi lo vedo difficile. Così poi rischierebbe di vincere la squadra più in forma tra aprile e giugno".