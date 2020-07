AUDIO - "Lozano una scheggia! Rapidità incredibile!", Martino e Del Genio esplodono in radiocronaca

Hirving Lozano decisivo nella sfida contro il Genoa, con la rete che ha sancito il 2-1 per gli azzurri a Marassi. A commentare la rete del messicano proprio Paolo Del Genio e Carmine Martino, come di consueto durante la radiocronaca per Radio Kiss Kiss: "Ha attaccato la profondità in maniera straordinaria, bellissimo il lancio di Fabiàn! Lui una scheggia, ha tagliato furoi tutta la difesa, la sua rapidità è incredibile!".

Di seguito la sintesi della radiocronaca.