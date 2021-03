AUDIO - Martino esplode in radiocronaca a KK: "Gol e abbraccio a Gattuso, immenso Insigne!"

E' la rete del 3-1 di Lorenzo Insigne, la seconda della sua partita, quella più importante di Napoli-Bologna. In un momento in cui i felsinei stavano rientrando in partita e avevano accorciato il risultato, il capitano è stato bravo a chiuderla. E viene giustamente elogiato in radiocronaca da Carmine Martino, che esplode al suo destro all'angolino: "Gol e abbraccio a Gattuso, immenso Insigne". Questo e tanto altro durante la sua radiocronaca a Radio Kiss Kiss Italia, che vi proponiamo qui di seguito tramite un video tratto da Youtube.