AUDIO - Nocerino: "Chi dà più identità in Italia? Gattuso, Juric e Simone Inzaghi"

L'ex centrocampista del Milan Antonio Nocerino è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Chi c'è in Italia che dà maggiormente la propria identità?

"Guardate Gattuso come fa giocare il Napoli... Io cerco di capire perché e come fa certe cose, per poi reinterpretarle a modo mio. Lo stesso per Juric: fa bene ormai da più di qualche anno. Oppure anche Simone Inzaghi... Quando è il momento si difende, altrimenti si attacca e si gioca. Non dobbiamo essere troppo chiusi. Zidane vince perché ha giocatori di qualità, sa quando difendere e quando attaccare. Mi piacciono gli allenatori che invece di piangersi addosso fanno e propongono: magari sbagliano, ma poi si rimboccano le maniche e riprovano. Così si alza l'asticella".