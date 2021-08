AUDIO - Sconcerti: "L'Inter è una società ipotecata, va venduta!"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha commentato il probabile addio di Lukaku in direzione Chelsea: "E' stato molto annunciato un affare del genere. Nessuno pensava che fosse finita con Hakimi. E' una società che ha perso l'allenatore poco dopo la vittoria del campionato in disaccordo con la società sugli obiettivi. Esce da un bilancio in perdita e il bisogno di denaro. Hakimi è stato venduto per pagare le spese di quest'anno. Non è rimediabile il problema dell'Inter, va venduta e credo che qualcuno si stia muovendo.

Chi prende l'Inter, la pagherebbe 100 milioni in meno ora senza Lukaku. Dalla Cina non possono arrivare più soldi e quelli della cassaforte lussemburghese sono stati già utilizzati. Gli Zhang sono stati anche onesti, hanno detto tutto. Sono stati i giornali a raccontare altro. L'Inter è una società ipotecata, l'hanno data in garanzia per avere 275 mln di fondo. E' stato vinto uno Scudetto al di sopra nettamente delle proprie possibilità. Non ci si è resi conto che Zhang ha perso la sua azienda, uno degli uomini più ricchi del mondo".