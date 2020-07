AUDIO - "Segna Hysaj. E questa è una notizia!", la gioia di Martino e Del Genio in radiocronaca

La vittoria contro il Sassuolo, arrivata grazie alle reti di Hysaj e Allan e all'aiuto del VAR, non è molto importante ai fini della classifica, ma per il morale in vista del Barcellona può dare una scossa. Carmine Martino e Paolo Del Genio, nella consueta radiocronaca per Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, non contengono la gioia, soprattutto al primo gol di Hysaj. Di seguito la radiocronaca.