AUDIO - Tacchinardi su Spalletti: "Curioso di vederlo in un ambiente così particolare"

L'allenatore Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Chi avrà più influenza nel rivalutare le rose delle big?

"Penso che mai come quest'anno ci sia veramente tanto da vedere. Ci sono tanti allenatori interessanti. Io sono curioso di vedere come Allegri farà giocare Ronaldo e come lo incastrerà con Morata. Un allenatore top con una squadra forte. Sono curioso di vedere se la farà giocare a tre o a quattro. Sono sicuro che la farà rendere al massimo. E poi Spalletti al Napoli, in un ambiente così particolare".

Come consideriamo l'Atalanta di Gasperini?

"Mi brillano gli occhi a parlare di Atalanta, mi ha fatto crescere e andare alla Juventus. Mi ha insegnato il lavoro e il sacrificio. I numeri degli ultimi anni sono da grande squadra. Gasperini all'Inter ha fatto degli errori ma è migliorato e ora è un tecnico completo".