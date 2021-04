CLASSIFICA - Il Napoli resta quarto: Juve a pari punti dopo il 2-2 nel derby

Se il campionato finisse oggi, la Juventus sarebbe fuori dalla Champions. È questo il dato che emerge dalla classifica della Serie A aggiornata dopo il derby di Torino e in attesa dell’ultima gara di giornata, Bologna-Inter delle 20,45. I bianconeri sono infatti a 56 punti, alla pari con il Napoli e alle spalle dell’Atalanta, ma attualmente in svantaggio negli scontri diretti con gli azzurri (la gara di andata si giocherà il 7 aprile, quella di ritorno è stata vinta da Gattuso). Il Toro resta in zona “rossa”, con soli due punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo.