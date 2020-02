CLASSIFICA - Lazio, sorpasso fallito: biancocelesti a -4 dalla Juve ma restano terzi

La Lazio fallisce il sorpasso: nel match col Verona la squadra di Inzaghi non va oltre lo 0 a 0 conquistando quota 50 punti, a meno 4 dalla capolista Juventus, ma sempre al terzo posto. Ringrazia l'Inter che resta così secondo a 51. Una bella sfida per il tricolore con un pizzico di rammarico per la formazione biancoceleste.