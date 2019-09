FOTO - Ghoulam ancora cuore d'oro: risponde a un tifoso ed esaudisce il suo più grande desiderio

Il solito cuore d'oro di Faouzi Ghoulam. Già a Dimaro il terzino algerino aveva esaudito il desiderio di un tifoso del Napoli nel giorno del suo compleanno. Adesso si ripete con un altro supporter azzurro, Daniele. Monica Grieco tramite Twitter ha fatto una richiesta all'esterno difensivo: "Buongiorno, lui è Daniele e tifa Napoli, lo portiamo a casa al San Paolo? Ha un unico sogno. Questo".

Ghoulam ha risposto, chiedendo se avesse bisogno di un biglietto. E, a risposta affermativa, ha fatto nuovamente felice un suo fan: "Ok organizzo tutto per farlo venire allo stadio. In privato mi mandi il tuo numero e ti metto in contatto con la persona che gestirà viaggio, albergo, partita e tutto, in omaggio da me. Sperando che riusciremo presto, un abbraccio e sempre forza Napoli".

Buongiorno, lui è Daniele e tifa Napoli, lo portiamo a casa al San Paolo ? Ha un unico sogno. Questo. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/r6ru2I2oNO — Monica Grieco (@Monica73774598) September 15, 2019

Ok organizzo tutto per farlo venire a lo stadio. In privato mi mandi il tuo numero e ti metto in contatto con la persona che gestirà viaggio albergo partita tutto in omaggio da me.Sperando che riusciremo presto un abbraccio e sempre forza Napoli — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) September 21, 2019