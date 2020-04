FOTO - La formazione dei giocatori in scadenza: tanti big a 'zero' con Callejon e Mertens

La redazione di Sportitalia attraverso un grafico dettagliato ha costruito la formazione degli svincolati di lusso della prossima estate, ovvero dei calciatori in scadenza di contratto nel 2020. Nell'undici c'è anche Callejon del Napoli oltre a Mertens. In attacco Ibrahimovic. A centrocampo Biglia, Bonaventura e Borja Valero. In difesa spicca il nome di Chiellini, in porta quello di Buffon. Ecco il grafico: