FOTO - Restyling San Paolo, lavori in dirittura d'arrivo: "Cerimonia d'apertura e show con giochi d'acqua"

Proseguono i lavori allo stadio San Paolo, in vista dell'inizio delle Universiadi. Una foto pubblicata dal profilo Facebook ufficiale della competizione, mostra proprio lo stadio San Paolo in bella mostra, con ormai larga parte dei nuovi sediolini installati nei vari settori dell'impianto di Fuorigrotta: "Il restyling dello stadio San Paolo - si legge - è in dirittura d'arrivo. Siamo davvero ansiosi di mostrare il suo nuovo look agli spettatori che accorreranno alla cerimonia d’apertura dell' Universiade il 3 luglio alle 21:00 con la sirena Partenope pronta a fare gli onori di casa ed uno show con giochi d’acqua e straordinari effetti speciali".