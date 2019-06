GRAFICO As - Quattro ipotesi di modulo per Zidane, Fabiàn indicato come alternativa a Pogba

Il Real di Zidane prenderà forma nelle prossime settimane, anche in base a quelle che saranno le operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Ben quattro ipotesi, quelle formulate dal quotidiano spagnolo As: tra le alternative compare anche Fabiàn, identificato come valida alternativa a Pogba. Dal 4-3-3 al 4-4-2, passando per il 4-2-3-1 ed il 4-3-1-2, diverse soluzioni con Fabiàn chiamato in causa dalla redazione di As.