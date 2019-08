In Spagna non dimenticano: "Il Barcellona ritrova il 'trauma' Manolas"

Il Barcellona sfida il Napoli e si ritroverà di fronte Kostas Manolas. Particolare che non sfugge ai portali spagnoli, con AS che in particolare dedica un editoriale al greco che in casa Barcellona rievoca un vero e proprio trauma. Il riferimento è all'eliminazione dei blaugrana firmata dalla Roma nella Champions League della stagione 2017/18, con la rete decisiva del 3-0 firmata proprio dal difensore passato in estate al Napoli.